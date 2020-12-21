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22 Aralık Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

22 Aralık Salı günü yurt genelinde yaşaancak planlı su kesintileri, önlem alamak amacıyla vatandaşlar tarafından arama motorlarında sıkça bakılan konuların başında geliyor. Biz de haberimizde, İzmir, İstanbul ve Ankara'da 22 Aralık Salı tarihinde yaşanacak planlı kesintilere yer verdik.

22 Aralık Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU

22 Aralık Salı günü yaşanacak planlı su kesintisi listeleri, vatadaşlar tarafından merak ediliyor. Hangi mahallelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? gibi soruların cevabını öğrenmek isteyen İstanbul, İzmir ve Ankara halkı için biz de İSKİ, ASKİ ve İZSU'nun resmi web sitelerinde yer alan bilgileri derledik. İşte detaylar...

22 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 22 Aralık Salı günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

22 ARALIK SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 22 Aralık Salı günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

22 ARALIK SALI İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 22 Aralık Salı günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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