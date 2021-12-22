Kars'ı Ruslardan kurtarmak için, üzerlerindeki yazlık üniformalara aldırmadan, sıfırın altında 30 derecede cennet vatanını canları pahasına korumak isteyen şehitlerimiz... Tarihler 22 Aralık 2021'i gösterirken, Sarıkamış harekatında şehit olan askerlerimiz anılıyor. Bununla birlikte sosyal medyada, harekata dair anma mesajları yayınlamak isteyen vatandaşlar 22 Aralık Sarıkamış şehitleri resmi | Sarıkamış şehitleri şiirleri, anma mesajları, görselleri konu başlıklarına göz atıyor. İşte detaylar...

22 ARALIK SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ RESMİ | SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ŞİİRLERİ, ANMA MESAJLARI, GÖRSELLERİ

Vatan için Allahuekber Dağları'nda Hakk'a yürüyen Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

107 yıl önce binlerce vatan evladımız, Türk Vatanı için yola çıktı. Geri dönmeyi bir an bile düşünmeden... Sarıkamış şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Donarak şehit olan 90 bin askerim varken, üşüyorum demeye utanıyor insan…

107 yıl önce Sarıkamış'ta vatan uğruna donarak ebediyete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Vatan dediler, bayrak dediler, ezan dediler...Sarıkamış’ta, vatan aşkıyla gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

Peygamber Ocağı'nın genç neferleri, kutlu şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

"Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı!

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı." 22 Aralık 1914 yılında Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90.000 askerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz

I. Dünya Savaşı sırasında bir felakete dönüşecek olan Sarıkamış Harekatı başladı. Binlerce Türk askeri kar fırtınası ve kötü hava şartlarından dolayı donarak ve çatışmalarda şehit oldu. Ruhunuz şad olsun.

Sarıkamış hava soğuk her yer beyazdı,beyaz bir kalem kaderimizi yazdı,okuyamadık diye birbirimize güldük.Gülerken donduk,bembeyaz öldük.

Onlar dondu Yüzyıldır Biz yandık… Ruhlarına El Fatiha

Sarıkamış yaramdır,borandır Sarıkamış Sarıkamış ayazdır,destandır Sarıkamış Tam doksan bin ANADIR Sarıkamış…

Öyle bir üşüdün ki ebediyen yanmazsın diyordu şair. Vatan için kefenleri kar olan kahramanlar

Memed yetim memed aşık potini var, delik deşik anası elinde beşik memed yatar kar altında Vatan size minnettar

Sarıkamış’ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz...

İçim dışım çığ tutar. Sarıkamış yalandır … Sarıkamış ayazdır destandır Sarıkamış…. Sarıkamış Evlattır tam doksan bin. Tam doksan bin Anadır Sarıkamış… Yaradır Sarıkamış. Borandır Sarıkamış. Destandır Sarıkamış. Sarıkamış Sevgi ver Rahmetle anıyoruz !

Ve yine geldik sadece bir günlük anılan tarihi güne Sarıkamış 90.000 ana kuzumuzu Rahmetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun

107 yıl önce bugün Sarıkamış’ta kardan kefenlere bürünen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şâd olsun.

Öyle bir üşüdüler ki ebediyyen yanmamak üzere… Ruhları şad olsun.

107.sene-i devriyesinde şehit düşen binlerce askerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ne kadar soğuk olsan da bağrında on binlerce Mehmetçik hala kor gibi yanmakta.. 22 ARALIK 1914. Ruhları şad olsun.

Anaların yüreğine ateş, Yiğitlerin kaderine buz düştü… Mekanın cennet olsun Kahraman, Yiğit Türk askeri!

Kefenleri ak kardan, tabutları saf buzdan, Bunca yıl kıyamdadır, şehit mezar taşları… Rahmetle Anıyoruz

22 Aralık 1914’te Vatanı için Donarak Hakk’a yürüyen Sarıkamış Şehitlerimizi, Rahmet, Saygı ve Minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad mekanlarınız Cennet olsun

22 Aralık 1914 Donarak Can veren şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bu toprakları bize vatan kılan Sarıkamış aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıl dönümünde vatanları uğruna kahramanca şehadete yürüyen Aziz Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle anıyoruz.

107 yıl önce bugün Sarıkamış’ta kardan kefenlere bürünen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum Ruhları şâd olsun

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıl dönümünde vatanımız, milletimiz, bayrağımız için çetin kış şartlarında Allahuekber Dağları’nda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

En uzun Gecenin sabahında Allahuekber dağlarında Peygamber Efendimize komşu olan, Hakka yürüyüp Şehadet şerbetini için on binlerce Mehmetçik, Vatan evladı. Allah mekanlarını cennet etsin.

1914 yılında Sarıkamış Harekatı sırasında Ruslarla mücadele etmek için Kafkas Cephesindeki Birliklerin çetin kış koşullarında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olmasının 107. yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

22 Aralık 1914′ te Vatanı için Donarak Hakk’a yürüyen Sarıkamış Şehitlerimizi, Rahmet, Saygı ve Minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad mekanlarınız Cennet olsun.

Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümünde vatanları uğruna kahramanca şehadete yürüyen Aziz Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle anıyoruz.

107 yıl önce bugün Sarıkamış’ta kardan kefenlere bürünen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum Ruhları şâd olsun.

Öyle bir üşüdün ki ebediyen yanmazsın diyordu şair. Vatan için kefenleri kar olan kahramanlar!

Memed yetim memed aşık potini var, delik deşik anası elinde beşik memed yatar kar altında Vatan size minnettar...

Sarıkamış’ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz...

Bundan 107 yıl önce 90 bin yiğit vatan evladı, kar demedi, kış demedi, soğuk demedi, geri dönmeyi bir an bile düşünmedi; yılın en soğuk günlerinde vatan uğruna, millet uğruna Hakk’a yürüdü. Sarıkamış şehitlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun.

22 Aralık 1914 Dağda soğuktan donanlara selam olsun Vatanı satanlara değil…. Ruhları şad mekanları cennet olsun..

107. Sene-i devriyesinde şehit düşen 90 bin askerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

22 Aralık 1914’de “Bugün bizden vatan razı olacak; nefer şehit, ordu gazi olacak. ” sözleri ile şehadete yürüyen Sarıkamış şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.