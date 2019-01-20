22 bin seçmenin bulunduğu mahalleye kadın muhtar adayı talip

Uzun yıllardır Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinde yaşayan Sevim Bıyıklı, İnönü Mahallesi için muhtar adaylığını açıkladı. 22 bin seçmeninin bulunduğu İnönü Mahallesine Muhtar adaylığını açıklayan Sevim Bıyıklı, kadın olarak imkân verildiğinde muhtarlıkta kadının neler yapabileceğini herkese ispatlayacağını söyledi.

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Kastamonu'nun ilk kadın muhtarı olmak için kolları sıvayan Sevim Bıyıklı'nın en büyük destekçisi ise yine kadın seçmenler olacak. Kastamonu'nun 22 bin seçmene sahip İnönü Mahallesinde hem kadınlardan hem de erkeklerden destek beklediğini ifade eden Bıyıklı, amacının vatandaşlar ile kurumlar arasında iletişimin adresi olacağının altını çizdi.

25 yıldan beri aynı mahallede oturduğunu kaydeden Bıyıklı, mahalle sorunlarını en iyi bilen insan olduğunu kaydeden Bıyıklı, "Mahallelinin sorunlarını en iyi ben biliyorum. Bunların takipçisi olacağız. Bazı güzel projelerim var. Hem kadınlara hem de erkeklere yönelik projeler bunlar. Kadınlarımızın sesi olacağım. Bunları yapacak bilgi birikimine sahibim. Mahalle sakinlerimiz bana destek verirse, inşallah mahallemiz kalkınacak" dedi.

"Seçilirse Kastamonu'nun ilk kadın muhtarı olacak"

Kastamonu'nun ilk kadın Muhtarı olarak fark oluşturmak istediğini kaydeden Sevim Bıyıklı, "Halime Çavuş'ların, Şerife Bacı'ların memleketi olan Kastamonu'da nefes almaktan her zaman onur ve gurur duyuyorum. 10 Aralık 1919 yılında Kastamonu'da düzenlenen İlk Türk Kadın Mitingiyle, Kastamonu kadını Milli Mücadelesini her alanda göstermiştir. Cepheye mermi ve erzak taşıyan kadınlarımız, kadın mitingiyle de yurdumuzun işgalini kınamış ve 1919 yılında yaklaşık 3 bin 500 kadınlar bir araya gelerek ilke imza atmıştır. Kastamonu kadını şefkatini, merhametini ve analığını tüm dünyaya göstermiştir. Üstün derecede çalışmalara imza atan Kastamonu kadınının muhtarlıkta da fark oluşturacağından kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"En büyük destekçim kadınlardır"

Türk Kadınının ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda söz sahibi olmaya başladığını, kadınlara imkan verildiğinde neler yapacaklarının iyi göründüğünü dile getiren Bıyıklı, "Kadın muhtarın mahallesi için neler yapabileceğini herkese ispatlayacağım. Yıllardan beri erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü muhtarlıkta bir kadın olarak muhtarlıkta da kadının yapabileceği çok şeyler olacağını ispatlamak istiyorum. Kadınların ev ve iş yaşamındaki başarısını yerel yönetimlerde de bir anne titizliği ve şefkati ile başaracağım inancıyla mahalle sakinlerinin destekleriyle, kadınların toplumsal sorumluluğunun gereği olarak muhtarlığa aday oldum ve kazanacağıma inanıyorum. Seçim sürecinde en büyük destekçim kadınlardır" ifadelerini kullandı.

"Muhtar seçilmem halinde çok kapsamlı çalışmalar yürüteceğim"

Adaylık kararında yakın çevresinin ve mahallelinin desteğini aldığını ifade eden Bıyıklı: "Kalıplaşmış zihniyeti yıkmak için, bayanların da siyasette kendini göstermek, kadınların önünü açmak için kadınları temsilen İnönü Mahallesi muhtar adayı oldum. Muhtar seçilmem halinde çok kapsamlı çalışmalar yürüteceğim. Eğer kısmet olur da muhtar olarak seçilirsem hanım arkadaşlarımın özel günlerini yapabileceği Hanımlar Kahvesini hayata geçirmeyi düşünüyorum. Bunun yanında kreş, çocuklarımız için oyun alanları ve özellikle hanım arkadaşlarımın el emeklerini sergileyebilecekleri bir pazar oluşturmayı hedefliyorum. Tüm mahalle sakinlerinin desteğini bekliyorum. Diğer muhtar adayı olacak rakiplerime de başarılar diliyorum" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İHA