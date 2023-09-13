22. Bosphorus Cup basın toplantısı yapıldı

Bu yıl 22. kez düzenlenecek olan Bosphorus Cup yelken yarışı basın toplantısı yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
22. Bosphorus Cup basın toplantısı yapıldı

Bu yıl 22. kez düzenlenecek olan Bosphorus Cup yelken yarışı basın toplantısı yapıldı.

Bu yıl 22. kez İstanbul Boğazı'nda 23- 24 Eylül'de düzenlenecek olan Bosphorus Cup yelken yarışlarının tanıtımı bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü İlker Öztürk ile sponsor firma yetkilileri katıldı. İlk olarak açıklamalarda bulunan Orhan Gorbon, "21 senedir gördüğünüz etkinliği İstanbul Boğazı'nda düzenliyoruz. 21 sene çok uzun süre. Bu sene de 22. sene bir kez daha sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bugünün önemi şöyle; kupanın geri gelme günü. Bizim çok özel bir kupamız var. Kupamızdan bir tane var. Aslında futboldaki dünya kupası gibi. Kazanan kupayı bize geri getiriyor" şeklinde konuştu.

Kupa, son kazanan tarafından teslim edildi

Geçen yıl yarışın kazanan Doğa Arıbaş kupayı teslim ederken yaptığı konuşmada, "Çok güzel bir his. Genç yelkencilerden bir tanesiyim. Bu kupayı kazanıp geri teslim etmek kesinlikle tarif edemeyeceğim duygu. Abilerimizden gördüğümüz noktada ekibim adına ben buradayım. Unutamayacağım bir anı. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İlker Öztürk: "İstanbul'un sporla tanıtımına etki sağlaması çok kıymetli"

İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürü İlker Öztürk de böyle bir organizasyonda olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu organizasyon Orhan Bey'in şahsı üzerinden sadece İstanbul değil dünyaya açılan bir organizasyon. Sadece bir spor şöleni değil aynı zamanda görsel şölen. Hem İstanbul tarihi dokusunu hem coğrafi pozisyonunu ve boğazı bu sportif etkinlikle birleştirip İstanbul'un sporla tanıtımına etki sağlaması çok kıymetli. Bir böyle organizasyonda elbette olacağız. İstanbul'a dair her şeyin içinde varız. Etkinlik adına ne isteniyorsa lojistik destekten mecra tahsislerine kadar her konuda fayda sağlamaya çalışıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden yelkenci gelmiş olması, İstanbul tanıtıyor olması bizim için kazanım. Sadece su sporlarına katkı olarak yorumlamıyorum, İstanbul'a kazandırılmış harika bir etkinlik. Hem kurumsal hem bireysel olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Basın toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ 1. Amatör Küme’de gruplar belirlendi
Elazığ 1. Amatör Küme’de gruplar belirlendi
Çardak Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi tamamlandı
Çardak Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi tamamlandı
Akçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyor
Akçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyor
Türkiye - İtalya ümit milli maçı kaç kaç bitti?
Türkiye - İtalya ümit milli maçı kaç kaç bitti?
Son Haberler
Japonya Büyükelçisi Korkut Güngen Türk-Japon ilişkilerini değerlendirdi
Japonya Büyükelçisi Korkut Güngen Türk-Japon ilişkilerini değerlendirdi
Tarihi evler çöküyor, mahalle halkı hayatından endişe ediyor
Tarihi evler çöküyor, mahalle halkı hayatından endişe ediyor
Kars’tan Edirne’ye kadar plastik atık toplayacaklar
Kars’tan Edirne’ye kadar plastik atık toplayacaklar
İstanbul Valiliğinden güvenlik uygulaması açıklaması
İstanbul Valiliğinden güvenlik uygulaması açıklaması
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Eskişehir’de tek kulüpten 3 Türkiye şampiyonu çıktı
Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bilecikspor Bayan Futbol Takımı’ndan 1. Lig’e transferler
Bilecikspor Bayan Futbol Takımı’ndan 1. Lig’e transferler
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
İslam Memiş'ten çok kritik gram, çeyrek altın, Dolar ve Euro açıklaması! Tarih verdi uyardı ''Önleminizi alın''
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Göztepe’de hedef Doğan Erdoğan
Göztepe’de hedef Doğan Erdoğan
Mauro Icardi'den çok özel ve samimi açıklamalar! ''Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli şeyler başarmak istiyorum''
Mauro Icardi'den çok özel ve samimi açıklamalar! ''Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli şeyler başarmak istiyorum''
Filenin Sultanları, hazırlık maçında Hisamitsu’yu 4-0 mağlup etti
Filenin Sultanları, hazırlık maçında Hisamitsu’yu 4-0 mağlup etti
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!