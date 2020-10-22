22 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete | Resmi Gazete'de bugün neler var?

22 Ekim 2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından bugünkü Cumhurbaşkanı Kararlarının detayları da belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Ankara, Hatay, Gaziantep, Mersin ve Kilis'teki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3103) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9G3015 Doğanpınar DM-Boztepe KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3104) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “OSB TM-Gölköy DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3105) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “TUV KÖK-Dikmen KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3106) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

380/154 kV Çınar 380 Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3107) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Karayel Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Amasya İlinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3108) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ömerli Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla İstanbul İli, Silivri İlçesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3109) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya İli, Battalgazi ve Kale İlçeleri Sınırları İçerisinde İnşa Edilmekte Olan Afet Konutlarına Ulaşımı Sağlayacak Bağlantı Yolunun Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3110) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3111) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

26/2/1998 Tarihli ve 98/10716 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan “Açık Stok Sahası Olarak Kullanılmak Üzere” İbaresinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3112) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bayburt İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3114) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3115) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3102) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞLER

TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar – Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM – 2020/8) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 16/9/2020 Tarihli ve 2017/18196 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ