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  3. 22 Eylül 2020 tarihli ve 31252 sayılı Resmi Gazete| Bugün Resmi Gazete'de neler var?

22 Eylül 2020 tarihli ve 31252 sayılı Resmi Gazete| Bugün Resmi Gazete'de neler var?

22 Eylül 2020 tarihli ve 31252 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 tarihli ve 9534 sayılı kararına ilişkin detaylar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına yer alıyor.

22 Eylül 2020 tarihli ve 31252 sayılı Resmi Gazete| Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Resmi Gazete'nin 22 Eylül 2020 tarihli sayısı çıktı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 Tarihli ve 9534 Sayılı Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

22 Eylül 2020 tarihli ve 31252 sayılı Resmi Gazete? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/96, 97) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 Tarihli ve 9534 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2016/12115 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2018/15422 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

22 Eylül 2020 tarihli ve 31252 sayılı Resmi Gazete? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
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