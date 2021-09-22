22 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış!

Yurt genelinde bu hafta sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı bilgisi Meteoroloji Genel Müdürlüğünce duyurulmuştu. Resmi internet sitesinde, "ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kütahya çevreleri, Afyon'un kuzey kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." açıklaması yer almıştır.

22 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıkların Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağa​​​​​​​nak ve gök gürültülü​​​​​​​ sağanak yağışlı

EGE​​​​​​​

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 21°C

parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ​​​​​​​ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 21°C, 29°C​​​​​​​

Az bulutlu ve açık​​​​​​​

MANİSA 17°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu​​​​​​​

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı​​​​​​​

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla pa​​​​​​​rçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneliyerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY 12°C, 22°C​​​​​​​

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

ANKARA 13°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam s​​​​​​​aatlerinde güney kesimleri yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı​​​​​​​

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.​​​​​​​

BOLU 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gür​​​​​​​ültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

RİZE 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak y​​​​​​​ağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 14°C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve g​​​​​​​ök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 22°C​​​​​​​

Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 24°C​​​​​​​

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU ​​​​​​​

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık