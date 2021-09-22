22 Eylül 2021 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış!
"22 Eylül 2021 bugün hava nasıl olacak?" Sorusu günün ilk ışıklarıyla birlikte araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı açıklamaya göre, bu hafta sıcaklıklarda 4 ila 8 derece arasında düşüş yaşanacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Yurt genelinde bu hafta sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı bilgisi Meteoroloji Genel Müdürlüğünce duyurulmuştu. Resmi internet sitesinde, "ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kütahya çevreleri, Afyon'un kuzey kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." açıklaması yer almıştır.
22 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Sıcaklıkların Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il hava durumu...
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 18°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 21°C
parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 17°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 14°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneliyerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY 12°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
ANKARA 13°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel ve kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
RİZE 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
SAMSUN 17°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 14°C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 24°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık