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22 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Olanlar Oldu Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları ile başlayan kanalda akşam başrollerini Ata Demirer ve Tuvana Türkay'ın paylaştığı Olanlar Oldu izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı

22 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Olanlar Oldu Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Star TV'nin yayın akışı merakla aratılıyor. Sabah saatlerinde Sabahın Sultanı Seda Sayan ekranlarda olurken 13.00'da Serap Paközle Gerçeğin Peşinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Olanlar Oldu filmi izleyiciyle buluşuyor. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı...

22 ELYÜL 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

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