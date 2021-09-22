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22 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Edebiyat Söyleşileri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 07.30'da Hayat Sanat ekranda olurken 14:30'da Belgesel: Para programı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise saat 21:00'da Edebiyat Söyleşileri TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

22 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Edebiyat Söyleşileri TRT 2'de

TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 22 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına yer verdik. Saat 09:30'da Evliya Çelebi ekrana gelirken hemen ardından Koleksiyoner yayınlanıyor. Akşam ise Edebiyat Söyleşileri TRT 2 seyircisi karşısına çıkıyor...

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:15 Bir Resim Bir Hikaye

05:45 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

06:15 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'

07:30 Hayat Sanat

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Tarih Söyleşileri

14:30 Belgesel: Para

15:00 Mim

16:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'

17:15 Evliya Çelebi

17:50 Müzelerin Yıldızları

18:00 Hayat Sanat

18:30 Tiyatro Dünyası

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Dünya Müzik Gelenekleri

20:45 Türkiye Atlası

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yerli Sinema: Misafir

00:00 Konser Zamanı 

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