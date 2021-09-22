22 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 22 Eylül 2021 Çarşamba televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 22 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:35 Tövbeler Olsun
09:45 Kalk Gidelim
12:55 Benim Adım Melek
16:25 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
21:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:15 Bir Resim Bir Hikaye
05:45 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
06:15 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'
07:30 Hayat Sanat
08:00 Opera Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Evliya Çelebi
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
13:00 Tarih Söyleşileri
14:30 Belgesel: Para
15:00 Mim
16:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'
17:15 Evliya Çelebi
17:50 Müzelerin Yıldızları
18:00 Hayat Sanat
18:30 Tiyatro Dünyası
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30 Dünya Müzik Gelenekleri
20:45 Türkiye Atlası
21:00 Edebiyat Söyleşileri
22:00 Yerli Sinema: Misafir
00:00 Konser Zamanı
22 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Şansım Olsa
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Yalancı (Tekrar)
22.45 Üçkağıtçı
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Paylaş Benimle
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Masterchef Türkiye
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her şey (tekrar)
22 ELYÜL 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Olanlar Oldu
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı (Tekrar)
22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema: Cinayet Süsü