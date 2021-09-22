TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 22 Eylül 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:35 Tövbeler Olsun

09:45 Kalk Gidelim

12:55 Benim Adım Melek

16:25 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

21:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:15 Bir Resim Bir Hikaye

05:45 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

06:15 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'

07:30 Hayat Sanat

08:00 Opera Dünyası

08:30 Sarayın Lezzetleri

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Evliya Çelebi

10:00 Koleksiyoner

10:30 Muasır

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Tarihin Ruhu

12:00 Hayat Sanat

12:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

13:00 Tarih Söyleşileri

14:30 Belgesel: Para

15:00 Mim

16:00 The Morricone Duel 'Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'

17:15 Evliya Çelebi

17:50 Müzelerin Yıldızları

18:00 Hayat Sanat

18:30 Tiyatro Dünyası

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Dünya Müzik Gelenekleri

20:45 Türkiye Atlası

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yerli Sinema: Misafir

00:00 Konser Zamanı

22 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Şansım Olsa

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı (Tekrar)

22.45 Üçkağıtçı

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08.45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Paylaş Benimle

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Masterchef Türkiye

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her şey (tekrar)

22 ELYÜL 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı (Tekrar)

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema: Cinayet Süsü