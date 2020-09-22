22 Eylül gram,çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül altın fiyatları

Koronavirüs salgını ve ekonomik olarak yaşanan gelişmeler döviz fiyatlarının yanı sıra altın fiyatlarını da etkiliyor. Düşüş ve yükseliş dalgalanmalarının yaşandığı altında fiyatlar yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bizlerde haberimizde sizler için bugün gram altın, çeyrek altın, tam altının fiyatının ne kadar olduğuna yer verdik. Peki 22 Eylül gram,çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Eylül altın fiyatları...

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR 2020?

Alış: 469,03 TL

Satış: 469,15 TL

22 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

22 Eylül Salı altın fiyatları serbest piyasalarda şu şekilde:

22 EYLÜL ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 763,90 TL

Satış: 773,40 TL

22 EYLÜL ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1,911,11 dolar

Satış: 1,911,44 dolar

22 EYLÜL 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 428,00 TL

Satış: 431,00 TL

22 EYLÜL CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 3 bin 046,40 TL

Satış: 3 bin 078,20 TL

22 EYLÜL YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış:1,523,70 TL

Satış:1,545,50 TL

22 EYLÜL REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 078,87 TL

Satış: 3 bin 111,15 TL

22 EYLÜL KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 080,99 TL

Satış: 3 bin 113,20 TL

22 EYLÜL 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 425,45 TL

Satış: 441,90 TL

21 EYLÜL 18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

22 EYLÜL 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 263,26 TL

Satış: 305,86 TL

22 EYLÜL KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7 bin 505,10 TL

Satış: 7 bin 622,18 TL

22 EYLÜL KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 15 bin 160,41 TL

Satış: 15 bin 450,30 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minerallerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.