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  3. 22 gündür kayıp olan Reyhan'dan haber yok!

22 gündür kayıp olan Reyhan'dan haber yok!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki reyhan kayboldu. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Reyhan Hacıhüseyin'den günlerdir haber alınamadı. Evden, Telafi kursuna gideceğini söyleyen genç kıza ulaşılamayınca bunun üzerine aile kayıp başvurusunda  bulundu.

22 gündür kayıp olan Reyhan'dan haber yok!

Suriye'nin Halep kentinde 7 yıl önce evleri bombalanınca Türkiye'ye sığınıp Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yerleşen Cemal (42) ve Ülfet Hachüseyin (37) çiftinin 2 çocuğundan Reyhan, 2 Ağustos günü kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Geri dönmeyen Reyhan'a ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin'i bulmak için çalışma başlattı.

 22 gündür kayıp olan Reyhan'dan haber yok!
TELAFİ KURSUNA GİDEN REYHAN'DAN 22 GÜNDÜR SES YOK

Baba Cemal HacıHüseyin "KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM" Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını dile getiren Cemal Hachüseyin, "Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. 22 gündür kayıp, kendimizde aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız" dedi.

22 gündür kayıp olan Reyhan'dan haber yok!

KARDEŞ HACHÜSEYİN "ŞİMDİ DE ABLAM KAYBOLDU. ANNEM HER GECE AĞLIYOR"

Reyhan HacıHüseyin'in kardeşi Ahmet (12) annesinin her gece ağladığını söyleyerek ablasından ise,  22 gündür haber alamadığını söyledi. " Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye'ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor" diye konuştu.
 

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