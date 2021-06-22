22 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam FOX TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal Aşk Mantık İntikam dizisinin tekrar bölümüyle devam ediyor. Akşam ise Aşk Mantık İntikam 2. bölümüyle Fox TV' de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

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FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 22 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 16:00'da Şef Akademi Doğa programının tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise geçtiğimiz gün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisi Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor... 22 HAZİRAN 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 11:00 Aşk Mantık İntikam 13:15 Bay Yanlış 16:00 Şef Akademi Doğada 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Aşk Mantık İntikam 22:30 Sen Çal Kapımı foxtv