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22 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal Aşk Mantık İntikam dizisinin tekrar bölümüyle devam ediyor. Akşam ise Aşk Mantık İntikam 2. bölümüyle Fox TV' de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 22 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

22 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 22 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 16:00'da Şef Akademi Doğa programının tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise geçtiğimiz gün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisi Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor...

22 HAZİRAN 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Aşk Mantık İntikam

13:15 Bay Yanlış

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:30 Sen Çal Kapımı

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