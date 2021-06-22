22 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı | Survivor 2021 TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'de bugün ne var? Güne Oynat Bakalım ile başlarken hemen ardından 8'de Sağlık programı yayınlanıyor. 13:15'te sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlarda olurken akşam Survivor 2021 TV8'de izleyici karşısına geçiyor. İşte 22 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı...

22 HAZİRAN 2021 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021