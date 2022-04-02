22 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
22 Haziran 2022 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 22 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Haziran 2022 Çarşamba maç programı...
22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
22 Haziran 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
13:00
Jeonbuk - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
FC Seoul - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Incheon - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
18:00
Ilves - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Inter Turku - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
KuPS - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
SJK - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
VPS - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Fenerbahçe - Shkupi
Hazırlık Maçı
Fenerbahçe Ücretli Youtube
18:30
İsrail - Avusturya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
19:00
Havelse - Hannover
Hazırlık Maçı
Hannover 96 Youtube
19:00
Mariehamn - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
21:00
İngiltere - Sırbistan
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
21:00
Galatasaray - Bursaspor
TFF Elit U14 Ligi Final
GS TV