22 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Haziran 2022 Çarşamba maç programı...

22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Haziran 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

13:00

Jeonbuk - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

FC Seoul - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Incheon - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

18:00

Ilves - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Inter Turku - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

KuPS - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

SJK - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

VPS - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Fenerbahçe - Shkupi

Hazırlık Maçı

Fenerbahçe Ücretli Youtube

18:30

İsrail - Avusturya

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

19:00

Havelse - Hannover

Hazırlık Maçı

Hannover 96 Youtube

19:00

Mariehamn - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

21:00

İngiltere - Sırbistan

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

21:00

Galatasaray - Bursaspor

TFF Elit U14 Ligi Final

GS TV