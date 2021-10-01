22 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
22 Kasım 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 22 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
22 KASIM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
22 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
18:30
Mioveni - Gaz Metan
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:00
Eyüpspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Trabzonspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Kayserispor - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
KGHM Zaglebie - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
20:30
Verona - Empoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:30
Lamia - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Real Sociedad B - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
Norrköping - Djurgarden
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Örebro - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Östersunds - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Sonderjyske - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Voluntari - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Ajax - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong AZ - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong PSV - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong Utrecht - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:30
Cracovia Krakow - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
22:45
Torino - Udinese
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
JDA Dijon - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:45
San Jose - Santa Cruz
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
23:00
Real Zaragoza - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:00
Rayo Vallecano - Mallorca
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV