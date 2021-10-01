Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

22 KASIM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

18:30

Mioveni - Gaz Metan

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Eyüpspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

Trabzonspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Kayserispor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



20:00

KGHM Zaglebie - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:30

Verona - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



20:30

Lamia - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Real Sociedad B - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



21:00

Norrköping - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



21:00

Örebro - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



21:00

Östersunds - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



21:00

Sonderjyske - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:30

Voluntari - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Ajax - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Jong AZ - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Jong PSV - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:00

Jong Utrecht - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV



22:30

Cracovia Krakow - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



22:45

Torino - Udinese

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:45

JDA Dijon - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:45

San Jose - Santa Cruz

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



23:00

Real Zaragoza - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



23:00

Rayo Vallecano - Mallorca

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV