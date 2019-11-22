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22 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

22 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Pakize ve gelini Gamze mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 22 Kasım canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Katmer Tatlısı nasıl yapılır? | Gelinim Mutfakta Katmer Tatlısı tarifiKatmer Tatlısı nasıl yapılır? | Gelinim Mutfakta Katmer Tatlısı tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Pakize Kaynana:

Gamze Gelin: 3 puan (kendi gelini)

Melike gelin: 5 puan

Elif Gelin: 3 puan                                          

Duygu Gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 5 puan  (kendi gelini)

Melike Gelin: 4  puan

Gamze gelin: 1 puan

Duygu Gelin: 1 puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin 5 puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 1 puan

Elif Gelin: 3 puan                                                                     

Gamze Gelin: 4 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin:4  (kendi gelini)

Gamze gelin: 1 puan

Elif gelin: 5 puan 

Melike gelin: 4 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "Melike"oldu Günün en düşük puanını ise  "Duygu" aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "Melike" oldu***

Bilezikleri alan gelin:  74 puanla "Melike" oldu

Yarışmaya veda eden gelin ise: 45 Puanla "Gamze" oldu

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