22 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Pakize ve gelini Gamze mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Katmer Tatlısı nasıl yapılır? | Gelinim Mutfakta Katmer Tatlısı tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Pakize Kaynana:

Gamze Gelin: 3 puan ( kendi gelini)

Melike gelin: 5 puan

Elif Gelin: 3 puan

Duygu Gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 5 puan ( kendi gelini)

Melike Gelin: 4 puan

Gamze gelin: 1 puan

Duygu Gelin: 1 puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin 5 puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 1 puan

Elif Gelin: 3 puan

Gamze Gelin: 4 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin:4 (kendi gelini)

Gamze gelin: 1 puan

Elif gelin: 5 puan

Melike gelin: 4 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "Melike"oldu Günün en düşük puanını ise "Duygu" aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "Melike" oldu***

Bilezikleri alan gelin: 74 puanla "Melike" oldu