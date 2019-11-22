22 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Pakize ve gelini Gamze mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
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KAYNANALARIN PUANLARI
Pakize Kaynana:
Gamze Gelin: 3 puan (kendi gelini)
Melike gelin: 5 puan
Elif Gelin: 3 puan
Duygu Gelin: 1 puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: 5 puan (kendi gelini)
Melike Gelin: 4 puan
Gamze gelin: 1 puan
Duygu Gelin: 1 puan
Şaheste kaynana:
Melike Gelin 5 puan (kendi gelini)
Duygu gelin: 1 puan
Elif Gelin: 3 puan
Gamze Gelin: 4 puan
Aysel Kaynana:
Duygu gelin:4 (kendi gelini)
Gamze gelin: 1 puan
Elif gelin: 5 puan
Melike gelin: 4 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "Melike"oldu Günün en düşük puanını ise "Duygu" aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "Melike" oldu***
Bilezikleri alan gelin: 74 puanla "Melike" oldu
Yarışmaya veda eden gelin ise: 45 Puanla "Gamze" oldu
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