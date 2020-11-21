Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, Volkan ve Derin'i öğreniyor!Bakan Akar'dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik görevlerinin başına gidecekSınavlarda yeni dönem, çok sayıda değişikliği kapsıyorSezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? Sezin Akbaşoğulları dizileriAdliyedeki memura ‘Karaktersiz’ diye sanık 7 sene süren dava sonrası beraat ettiPSG'de Neymar ve Mbappe krizi! Sözleşme uzatılacak mı?22 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakikaSokak sokak kovalanarak yakalanan Kapkaççıya meydan dayağıGünlük burç yorumları | 21 Kasım Cumartesi Nuray Sayarı günlük burç yorumları21 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 22 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

22 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İstanbul'un su kesinti bilgilerini resmi internet sitesinde yayımlayarak kamuoyuna duyuran İSKİ, günün planlı su kesintilerini web sitesinde yayımladı. İşte 22 Kasım Pazar İSKİ su kesintisi...

22 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İstanbul'da yaşanan su kesintilerinin vatandaşları mağdur etmemesi amacıyla İSKİ, resmi internet sitesinde yer alan bilgiler kapsamında planlı kesintileri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda tedbir alan vatandaşlar için biz de haberimizde 22 Kasım Pazar İSKİ su kesintisi bilgilerini paylaştık...

22 KASIM PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ

 

ARIZA KESİNTİ

İSKİ'nin resmi web sitesinde yer alan bilgiler kapsamında, İstanbul'un herhangi bir ilçe ve mahallesinde 22 Kasım Pazar tarihinde planlanan su kesintisi bulunmamaktadır. İSKİ'de yer alan bilgilere yenileri eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

 

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT