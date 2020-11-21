22 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika
İstanbul'un su kesinti bilgilerini resmi internet sitesinde yayımlayarak kamuoyuna duyuran İSKİ, günün planlı su kesintilerini web sitesinde yayımladı. İşte 22 Kasım Pazar İSKİ su kesintisi...
İstanbul'da yaşanan su kesintilerinin vatandaşları mağdur etmemesi amacıyla İSKİ, resmi internet sitesinde yer alan bilgiler kapsamında planlı kesintileri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda tedbir alan vatandaşlar için biz de haberimizde 22 Kasım Pazar İSKİ su kesintisi bilgilerini paylaştık...
22 KASIM PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ
ARIZA KESİNTİ
İSKİ'nin resmi web sitesinde yer alan bilgiler kapsamında, İstanbul'un herhangi bir ilçe ve mahallesinde 22 Kasım Pazar tarihinde planlanan su kesintisi bulunmamaktadır. İSKİ'de yer alan bilgilere yenileri eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.
İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ
İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.