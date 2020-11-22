22 Kasım Pazar 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı

22 Kasım Pazar yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Pazar akşamlarının fenomen olan dizileri 'Arıza' ve 'Menajerimi Ara' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 22 Kasım Pazar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 22 Kasım Pazar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…

ATV 22 Kasım Pazar Yayın Akışı

07.30 ATV’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.45 Dizi TV

12.35 Maria ile Mustafa

15.50 Bir Zamanlar Çukurova

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20.00 Maria ile Mustafa

00.20 Kuruluş Osman

03.20 Kırgın Çiçekler

05.40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D 22 Kasım Pazar Yayın Akışı

06.30 Bir Annenin Günahı

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

13.00 Arda ile Omuz Omuza

14.00 Sadakatsiz

16.00 Bir Annenin Günahı

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

00.15 Hekimoğlu

03.15 Arda ile Omuz Omuza

04.00 5N1K

05.00 Küçük Ağa

STAR TV 22 Kasım Pazar Yayın Akışı

07.00 Medcezir

10.00 Burcu İle Hafta Sonu

12.00 Tülin Şahin İle Moda

13.00 Bak Şu Leyleğe

15.00 En Güzel Bölüm

15.15 Sefirin Kızı

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.15 Tehlikeli Arama

02.00 Tehlikeli Arama

03.40 Türk Müziği

05.00 Erkenci Kuş

SHOW TV 22 Kasım Pazar Yayın Akışı

06.00 Türk Malı

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Alev Alev

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Arıza

00.15 Alev Alev

02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

FOX TV 22 Kasım Pazar Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Yasak Elma

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

16.15 Sen Çal Kapımı

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

00.45 Yasak Elma

02.45 Bay Yanlış

05.00 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

TV8 22 Kasım Pazar Yayın Akışı

06.30 Oynat Bakalım

08.15 Çok Yaşa

09:45 Kırmızı Oda

13.30 Doğduğun Ev Kaderindir

16.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir

03.00 Para Bende

04.30 8X8

05.45 Bilginiz Olsun

TRT1 22 Kasım Pazar Yayın Akışı

06.30 Böyle Bitmesin

08.55 Diriliş "Ertuğrul"

14.00 3'Te 3

15.25 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

23.40 Payitaht "Albdülhamid"

02.30 Gönül Dağı