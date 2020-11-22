22 Kasım Pazar 2020 yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı
Yayın akışı ve 22 Kasım Pazar bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 22 Kasım Pazar Kanal D, ATV, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1 yayın akışı..
22 Kasım Pazar yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Pazar akşamlarının fenomen olan dizileri 'Arıza' ve 'Menajerimi Ara' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 22 Kasım Pazar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 22 Kasım Pazar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı…
ATV 22 Kasım Pazar Yayın Akışı
07.30 ATV’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.45 Dizi TV
12.35 Maria ile Mustafa
15.50 Bir Zamanlar Çukurova
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20.00 Maria ile Mustafa
00.20 Kuruluş Osman
03.20 Kırgın Çiçekler
05.40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
KANAL D 22 Kasım Pazar Yayın Akışı
06.30 Bir Annenin Günahı
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13.00 Arda ile Omuz Omuza
14.00 Sadakatsiz
16.00 Bir Annenin Günahı
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
00.15 Hekimoğlu
03.15 Arda ile Omuz Omuza
04.00 5N1K
05.00 Küçük Ağa
STAR TV 22 Kasım Pazar Yayın Akışı
07.00 Medcezir
10.00 Burcu İle Hafta Sonu
12.00 Tülin Şahin İle Moda
13.00 Bak Şu Leyleğe
15.00 En Güzel Bölüm
15.15 Sefirin Kızı
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.15 Tehlikeli Arama
02.00 Tehlikeli Arama
03.40 Türk Müziği
05.00 Erkenci Kuş
SHOW TV 22 Kasım Pazar Yayın Akışı
06.00 Türk Malı
08.15 Hayat Güzeldir
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Alev Alev
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Arıza
00.15 Alev Alev
02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
FOX TV 22 Kasım Pazar Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Yasak Elma
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
16.15 Sen Çal Kapımı
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret
00.45 Yasak Elma
02.45 Bay Yanlış
05.00 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
TV8 22 Kasım Pazar Yayın Akışı
06.30 Oynat Bakalım
08.15 Çok Yaşa
09:45 Kırmızı Oda
13.30 Doğduğun Ev Kaderindir
16.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir
03.00 Para Bende
04.30 8X8
05.45 Bilginiz Olsun
TRT1 22 Kasım Pazar Yayın Akışı
06.30 Böyle Bitmesin
08.55 Diriliş "Ertuğrul"
14.00 3'Te 3
15.25 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
23.40 Payitaht "Albdülhamid"
02.30 Gönül Dağı