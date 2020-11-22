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22 Kasım spor manşetleri (Günün spor manşetleri)

Sporun manşetlerinde bugün, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımında aldığı galibiyetler geniş yer buldu. İşte 22 Kasım günün spor manşetleri...

22 Kasım spor manşetleri (Günün spor manşetleri) 1137