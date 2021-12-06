22 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Mart 2022 Salı maç programı...

22 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

20:45

Bayern Münih - PSG

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Youtube

22:05

Dunfermline - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV

23:00

Real Madrid - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Youtube TV