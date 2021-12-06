22 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
22 Mart 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 22 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Mart 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Mart 2022 Salı maç programı...
22 MART 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
22 Mart 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
20:45
Bayern Münih - PSG
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Youtube
22:05
Dunfermline - Partick
İskoçya Championship
Bilyoner TV
23:00
Real Madrid - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Youtube TV