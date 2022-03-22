22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Mart 2022 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar... 22 MART 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? 22 MART SALI ATV YAYIN AKIŞI 07:30 ATV’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:05 Adı Sevgi 15:30 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Destan 22 MART SALI KANAL D YAYIN AKIŞI 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 12:00 Arda ile Omuz Omuza 13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik 14:00 Camdaki Kız 16:15 Üç Kız Kardeş 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Üç Kız Kardeşim 22 MART SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı 12.00 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Baba 22 MART SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09:30Alişan İle Hayata Gülümse 12:15Şehirden Uzakta 13:15Beni Böyle Sev 16:30Seksenler 19:00Ana Haber 19:55İddiaların Aksine 20:00Masumlar Apartmanı 22 MART SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI 09:30Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi 10:00Aramızda Müzik Var 10:45Yeryüzleri 11:00Felsefe Söyleşileri 12:00Hayat Sanat 12:30Muhayyelat 13:00Düşüncenin Seyir Defteri 14:00Yabancı Sinema: Jamaika Hanı (Jamaica Inn) 16:00Geziyorum 16:30Kelimeler ve Şeyler 17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 18:00Hayat Sanat 18:30Anjelika Akbar İle Sesler 19:00Bir Resim Bir Hikaye 19:30Tarihin Ruhu 20:00Eşik 20:30Sade Saz 20:45Randevu 21:00Tarih Söyleşileri 22:00Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter) 23:45Yeryüzleri ​​​​​​​ 22 MART SALI PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 10:45 Ekonomi Arası 11.00 Evlilik Hakkında Her Şey 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey ​​​​​​​ 22 MART SALI STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18.40 Star Haber 20:00 Olanlar Oldu ​​​​​​​ ​​​​​​​ 22 MART SALI TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 14:45 Canım Annem 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri