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22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Mart 2022 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 MART 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 MART SALI ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Adı Sevgi

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 MART SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Camdaki Kız

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeşim

22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 MART SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı

12.00 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Baba

22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 MART SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30Alişan İle Hayata Gülümse

12:15Şehirden Uzakta

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Masumlar Apartmanı

22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

22 MART SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:30Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

10:00Aramızda Müzik Var

10:45Yeryüzleri

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat

12:30Muhayyelat

13:00Düşüncenin Seyir Defteri

14:00Yabancı Sinema: Jamaika Hanı (Jamaica Inn)

16:00Geziyorum

16:30Kelimeler ve Şeyler

17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

18:00Hayat Sanat

18:30Anjelika Akbar İle Sesler

19:00Bir Resim Bir Hikaye

19:30Tarihin Ruhu

20:00Eşik

20:30Sade Saz

20:45Randevu

21:00Tarih Söyleşileri

22:00Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)

23:45Yeryüzleri

22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

22 MART SALI PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11.00 Evlilik Hakkında Her Şey

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

22 MART SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu

​​​​​​​22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

22 MART SALI TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

14:45 Canım Annem

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

Bölge Gündem Editör Ekibi
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