22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 22 Mart 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Mart 2022 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
22 MART 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
22 MART SALI ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Adı Sevgi
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
22 MART SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Camdaki Kız
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeşim
22 MART SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı
12.00 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Baba
22 MART SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Alişan İle Hayata Gülümse
12:15Şehirden Uzakta
13:15Beni Böyle Sev
16:30Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Masumlar Apartmanı
22 MART SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:30Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
10:00Aramızda Müzik Var
10:45Yeryüzleri
11:00Felsefe Söyleşileri
12:00Hayat Sanat
12:30Muhayyelat
13:00Düşüncenin Seyir Defteri
14:00Yabancı Sinema: Jamaika Hanı (Jamaica Inn)
16:00Geziyorum
16:30Kelimeler ve Şeyler
17:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
18:00Hayat Sanat
18:30Anjelika Akbar İle Sesler
19:00Bir Resim Bir Hikaye
19:30Tarihin Ruhu
20:00Eşik
20:30Sade Saz
20:45Randevu
21:00Tarih Söyleşileri
22:00Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)
23:45Yeryüzleri
22 MART SALI PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11.00 Evlilik Hakkında Her Şey
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
22 MART SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Olanlar Oldu
22 MART SALI TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
14:45 Canım Annem
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star