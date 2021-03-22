22 Mart altın fiyatları 2021! Altın fiyatları bugün nasıl 2021? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç para? Yükselişe geçen dolar kurunun ardından bugünkü altın fiyatını merak edenler, 22 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç para? sorularıyla internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de bugünkü altın fiyatlarıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

1 14 22 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2021? ALTIN FİYATLARI BUGÜN 2021! GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 433,36 TL Satış: 433,44 TL