22 Mart ATT Günü'nü görev başında geçirdiler

SAKARYA'da görev yapan 112 Acil personelleri, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü görev başında geçirdi. 112 Acil ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun şekilde çalışmaya devam etti.

22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nde Sakarya'da 34 nokta ve 1 komuta merkezinde toplam 492 kişi yoğun şekilde görev yapmaya devam ediyor. Toplam 20 doktor, 152 paramedik, 233 acil tıp teknisyeni ve diğer personelleriyle hizmet veren 112 Acil ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. İl genelinde 59 tane ambulans bulunurken, her görev sonrasında araçlarda temizlik ve sterilizasyon yapılıyor. Ekipler, olası koronavirüs şüphesiyle gittikleri her görevde ise koruyucu ekipmanlarını giyerek önlem alıyor.

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Kaynak: DHA