22 Mart Hava Durumu| Sağanak yağışlar Türkiye'de kalmaya devam ediyor!
Meteoroloji'den alınan verilere göre yurt genelinde sağanak yağış etkisini gösterirken Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların ise ülkede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Duygu Delen davasında yeni gelişme! 68. saniye detayı davanın seyrini değiştirecek
İbo Show 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da İsmail YK fırtına estiriyor
Epilepsi krizi geçiren kadının hayatını şoför kurtardı!
İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan arama! Kaçak koronavirüs ilaçlarıyla kaçıyordu
22 Mart 2021 Pazartesi 08:46
Benzer Videolar