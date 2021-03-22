  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 22 Mart Hava Durumu| Sağanak yağışlar Türkiye'de kalmaya devam ediyor!

22 Mart Hava Durumu| Sağanak yağışlar Türkiye'de kalmaya devam ediyor!

Meteoroloji'den alınan verilere göre yurt genelinde sağanak yağış etkisini gösterirken Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların ise ülkede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Duygu Delen davasında yeni gelişme! 68. saniye detayı davanın seyrini değiştirecekDuygu Delen davasında yeni gelişme! 68. saniye detayı davanın seyrini değiştirecek

İbo Show 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da İsmail YK fırtına estiriyorİbo Show 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'da İsmail YK fırtına estiriyor

Epilepsi krizi geçiren kadının hayatını şoför kurtardı!Epilepsi krizi geçiren kadının hayatını şoför kurtardı!

İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan arama! Kaçak koronavirüs ilaçlarıyla kaçıyorduİstanbul Havalimanı'nda şaşırtan arama! Kaçak koronavirüs ilaçlarıyla kaçıyordu

 

22 Mart 2021 Pazartesi 08:46
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
22 Mart Hava Durumu| Sağanak yağışlar Türkiye'de kalmaya devam ediyor!
22 Mart Hava Durumu| Sağanak yağışlar Türkiye'de kalmaya devam ediyor!
Duygu Delen davasında yeni gelişme! 68. saniye detayı davanın seyrini değiştirecek
Duygu Delen davasında yeni gelişme! 68. saniye detayı davanın seyrini değiştirecek
Epilepsi krizi geçiren kadının hayatını şoför kurtardı!
Epilepsi krizi geçiren kadının hayatını şoför kurtardı!
İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan arama! Kaçak koronavirüs ilaçlarıyla kaçıyordu
İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan arama! Kaçak koronavirüs ilaçlarıyla kaçıyordu
Annesinin kaldırma bıraktığı bebek ölmekten kıl payı kurtuldu!
Annesinin kaldırma bıraktığı bebek ölmekten kıl payı kurtuldu!
İzmir'de bir kaldırımda erkek cesedi bulundu!
İzmir'de bir kaldırımda erkek cesedi bulundu!
Yılmaz Özdil'in aşı olan sağlıkçılarla ilgili sözleri sosyal medyada tartışma yarattı!
Yılmaz Özdil'in aşı olan sağlıkçılarla ilgili sözleri sosyal medyada tartışma yarattı!
19 Mart Hava Durumu 2021 | Yağmurlu hava Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor!
19 Mart Hava Durumu 2021 | Yağmurlu hava Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor!
Ankara'da vinç kazası! İki araç hurdaya döndü
Ankara'da vinç kazası! İki araç hurdaya döndü
Trafik magandası otobanda terör estirdi!
Trafik magandası otobanda terör estirdi!