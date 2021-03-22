22 Mart Hava Durumu| Sağanak yağışlar Türkiye'de kalmaya devam ediyor!

Meteoroloji'den alınan verilere göre yurt genelinde sağanak yağış etkisini gösterirken Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların ise ülkede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.