22 Mart Pazartesi Star TV Yayın Akışı|Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Sefirin Kızı" izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

STAR TV 22 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yahya, nikah sabahı Dudu'nun karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını öğrenir. Öte yanda ise Elvan, annesi yerine koyduğu Halise ile hiç beklemediği bir konuşma yapar. Tam kendisini yapayalnız hissettiği anda Bora’dan bir el uzanır ve elini tutma konusunda ise kararsızdır.

Güven ise torunu Melek'i Sancar'ın elinden almak için yenilgiye doymamaktadır. Son yaşanılan olayın ardından Güven bu konuda iyice tehlikeli bir hal alır.

Mavi ise Sancar ile cicim aylarının tadını çıkarmak isterken geçmişinden çıkagelen o kişi karşısında şoke olur. Eski kocası ile karşı karşıya gelen Mavi'nin sırları bir bir ortaya dökülecek. Peki Mavi'nin sakladığı sır ne?