22 Mart Pazartesi Star TV Yayın Akışı|Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise " Sefirin Kızı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...
STAR TV 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Sefirin Kızı" izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...
STAR TV 22 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yahya, nikah sabahı Dudu'nun karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını öğrenir. Öte yanda ise Elvan, annesi yerine koyduğu Halise ile hiç beklemediği bir konuşma yapar. Tam kendisini yapayalnız hissettiği anda Bora’dan bir el uzanır ve elini tutma konusunda ise kararsızdır.
Güven ise torunu Melek'i Sancar'ın elinden almak için yenilgiye doymamaktadır. Son yaşanılan olayın ardından Güven bu konuda iyice tehlikeli bir hal alır.
Mavi ise Sancar ile cicim aylarının tadını çıkarmak isterken geçmişinden çıkagelen o kişi karşısında şoke olur. Eski kocası ile karşı karşıya gelen Mavi'nin sırları bir bir ortaya dökülecek. Peki Mavi'nin sakladığı sır ne?