22 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu TRT'de

22 Mart 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı film ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Mart 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı...

TRT 1 22 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu