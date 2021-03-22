22 Mart Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu TRT'de
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı yerli film izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
22 Mart 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, akşam kuşağında ise "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı film ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Mart 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı...
TRT 1 22 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu