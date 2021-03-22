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  3. 22 Mart Pezartesi Kanal D Yayın Akışı |Mandıra Filozofu Kanal D'de

22 Mart Pezartesi Kanal D Yayın Akışı |Mandıra Filozofu Kanal D'de

Kanal D'nin 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta'' yer alırken, akşam saatlerinde ise Mandıra Filozofu" adlı film izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

22 Mart Pezartesi Kanal D Yayın Akışı |Mandıra Filozofu Kanal D'de

KANAL D 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Mandıra Filozofu" adlı yerli film izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

22 Mart Pezartesi Kanal D Yayın Akışı |Mandıra Filozofu Kanal D'de

KANAL D 22 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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