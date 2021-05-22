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  3. 22 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim 14. bölümüyle ATV'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim 14. bölümüyle ATV'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı araştırılıyor. 07:30 ATV'de Hafta Sonu programı var. 16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm ekranlarda olacak. 20:00 Kardeşlerim 14. bölümüyle ATV'de...

22 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim 14. bölümüyle ATV'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? ATV erkanlarında bugün hangi dizi ve programlar var? 07:30 ATV'de Hafta Sonu programı var. 16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm ekranlarda olacak. 20:00 Kardeşlerim 14. bölümüyle ATV'de...

22 MAYIS 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

08:30 Robot Köpek-Yabancı Sinema

12:05 Kardeşlerim 13. Bölüm

16:30 Bozkır Arslanı Celaleddin 1. Bölüm

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim 14. Bölüm

00:20 Bozkır Arslanı Celalettin 1. Bölüm

02:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

05:20 Kuruluş Osman

KARDEŞLERİM DİZİSİ 

Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz. Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder. Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar. Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır.

(ATV)

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