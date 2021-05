22 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Mayıs 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

09:00

Kawasaki Frontale - Yokohama FC

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Urawa - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV



11:00

Avispa Fukuoka - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV



11:00

Yokohama Marinos - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Tokushima - Nagoya

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Ryukyu - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:10

Melbourne City - CC Mariners

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



12:30

Lion City - Young Lions

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Tampines - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



13:00

Tokyo - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



14:00

Norrby - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Skive IK - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



14:30

Smorgon - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



14:30

Brentford - Bournemouth

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV



14:30

Ingolstadt - 1860 Münih

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



15:00

F.Amager - Kolding

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Inter Turku - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



16:00

AIK Stockholm - Mjallby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Jönköpings - Landskrona

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Orgryte - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:30

Bayern Münih - Augsburg

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



16:30

Werder Bremen - Monchengladbach

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



16:30

B.Dortmund - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

A Spor, Bilyoner TV



16:30

Köln - Schalke 04

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



16:30

E.Frankfurt - Freiburg

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV



16:30

Hoffenheim - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV



16:30

Stuttgart - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga Konferans Yayın

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



16:30

Union Berlin - Leipzig

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV



16:30

Wolfsburg - Mainz

Almanya Bundesliga

Bilyoner TV



16:30

FC Minsk - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Galatasaray - Gaziantep FK

TFF Elit U19 Ligi

GS TV



17:00

Jippo - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

KPV - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

MuSa - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Lahti - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

SJK - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Bravo - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

NK Celje - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Domzale - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Tabor Sezana - ND Gorica

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

17:30

Sunderland - Lincoln City

İngiltere EFL League 1 Play-Off

Bein Sports 4



18:00

İstanbulspor - Altay

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT Spor, Bein Sports 1



18:00

Rapid Wien - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Salzburg - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Wolfsberger - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Hajduk Split - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Osijek - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Rijeka - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Slaven Belupo - Varazdin

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Östersunds - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Rukh Brest - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:30

Kupa Töreni

Almanya Bundesliga

S Sport 2



19:00

Celta Vigo - Real Betis

İspanya La Liga Konferans Yayın

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:00

Eibar - Barcelona

İspanya La Liga Konferans Yayın

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD Bilyoner TV



19:00

Elche - Athletic Bilbao

İspanya La Liga Konferans Yayın

Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV



19:00

Huesca - Valencia

İspanya La Liga Konferans Yayın

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:00

Osasuna - Real Sociedad

İspanya La Liga Konferans Yayın

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:00

Real Madrid - Villarreal

İspanya La Liga Konferans Yayın

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:00

Valladolid - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Smart Spor 2, Bilyoner TV



19:00

Ilves - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



20:00

Nitra - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



20:00

Pohronie - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



20:00

SKF Sered - Senica

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



20:00

Dunajska Streda - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



20:00

Slovan Bratislava - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



20:00

Zilina - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



20:00

Montreal Impact - Cincinnati

MLS

Bilyoner TV



20:30

Energetik BGU - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:30

Swansea - Barnsley

İngiltere Championship

Bein Sports 4Bilyoner TV



20:30

Dinamo Zagreb - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Samsunspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT Spor, Bein Sports 1



21:00

Mechelen - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:00

Standard Liege - Oostende

Belçika Pro League

Bilyoner TV



21:00

Maribor - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

21:15

Cajamarca - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:45

Cagliari - Genoa

İtalya Serie A

Bein Sports Max 2Bilyoner TV



21:45

Crotone - Fiorentina

İtalya Serie A

Bein Sports 2, CBC Sport, Bilyoner TV



21:45

Sampdoria - Parma

İtalya Serie A

Bein Sports 3, Bilyoner TV



21:45

Niort - Villefranche

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



22:30

Portland Timbers - LA Galaxy 2

MLS

Bilyoner TV



23:30

Cesar Vallejo - Sporting Cristal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV