Teknoloji Transfer Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek kodu22 Mayıs 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de22 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı |Herkül Efsane Başlıyor Kanal D'deSağlık Bakanlığından çocuklar için Favipiravir kararı! Aile izin verirse çocuklar kullanacak22 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı| Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'deBeşiktaşlı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi! İşte düğünden fotoğraflarING Basketbol Süper Ligi play-off ikinci maç : Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?22 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı22 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim 14. bölümüyle ATV'deBakan Koca güzel haberi verdi: Aşı sorunu çözüldü, yasaklar azaltılacak
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 22 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı| Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı| Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında Memet Özer ile Mutfakta programı yayınlanacak. Hemen ardından 12:15'te Kamera Arkası ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'de...

22 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı| Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi  FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında Memet Özer ile Mutfakta programı yayınlanacak. Hemen ardından 12:15'te Kamera Arkası ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'de...

22 MAYIS 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagözle ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Son Yaz

15:45 Masumiyet

19:00   Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı Yeni Bölüm

00:15 Kefaret

02:45 Son Yaz

04:45 Masumiyet

06:00 Kadın

SAVAŞÇI SON BÖLÜM KONUSU

22 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı| Savaşçı yeni bölümüyle FOX TVde

Göktürk Albay’ın Uzi’yle karşılaşması iki tarafa da büyük bir şok yaşatır ve bu karşılaşma pek soruyu da beraberinde getirir. Her ikisi de karşısındakinin kim olduğunu sorgularken Yeva’nın hamlesiyle, Göktürk Albay ve Haydar Yüzbaşı ateş çemberinin ortasında kalır ve Uzi çatışma alanından kaçmayı başarır.

Diğer taraftan oğlu Oktay’ın suçsuz olduğunu öğrenen Gündüz Bey çok mutludur. Ancak Kopuz Albay’ın anlattıklarındaki önemli bir ayrıntı Gündüz Bey’in dikkatinden kaçmaz. Geçmişte yaşadığı önemli bir olayla bağlantısı var mı diye araştırmaya başlar ve acı bir gerçekle yüzleşir.

(FOX TV)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT