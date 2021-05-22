22 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı| Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında Memet Özer ile Mutfakta programı yayınlanacak. Hemen ardından 12:15'te Kamera Arkası ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV'de...

22 MAYIS 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagözle ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Son Yaz

15:45 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı Yeni Bölüm

00:15 Kefaret

02:45 Son Yaz

04:45 Masumiyet

06:00 Kadın

SAVAŞÇI SON BÖLÜM KONUSU

Göktürk Albay’ın Uzi’yle karşılaşması iki tarafa da büyük bir şok yaşatır ve bu karşılaşma pek soruyu da beraberinde getirir. Her ikisi de karşısındakinin kim olduğunu sorgularken Yeva’nın hamlesiyle, Göktürk Albay ve Haydar Yüzbaşı ateş çemberinin ortasında kalır ve Uzi çatışma alanından kaçmayı başarır.

Diğer taraftan oğlu Oktay’ın suçsuz olduğunu öğrenen Gündüz Bey çok mutludur. Ancak Kopuz Albay’ın anlattıklarındaki önemli bir ayrıntı Gündüz Bey’in dikkatinden kaçmaz. Geçmişte yaşadığı önemli bir olayla bağlantısı var mı diye araştırmaya başlar ve acı bir gerçekle yüzleşir.

(FOX TV)