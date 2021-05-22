22 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı |Herkül Efsane Başlıyor Kanal D'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var?09:45 Magazin D Cumartesi programı yayınlanacak. Hemen ardından 13:00 Arda'nın Mutfağı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. 20.00'da ise Herkül Efsane Başlıyor Kanal D'de...

22 MAYIS 2021 CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Herkül Efsane Başlıyor

22:00 Galaksinin Koruyucuları 2

00:45 Galaksinin Koruyucuları 2

03:00 Müzik Arası

04:15 Güllerin Savaşı

HERKÜL EFSANE BAŞLIYOR KONUSU

Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

(KANAL D)