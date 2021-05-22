22 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümüyle Show TV'de
22 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında 10:00 Cumartesi Sürprizi programı ekranlarda olacak. 13.00'da Bir Şansım Olsa programı seyircileriyle buluşacak ve 20.00'da ise sevilen eğlence programı Güldür Güldür yeni bölümüyle Show TV'de...
22 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10:00 Cumartesi Sürprizi programı ekranlarda olacak. 13.00'da Bir Şansım Olsa programı seyircileriyle buluşacak. 20.00'da ise sevilen eğlence programı Güldür Güldür yeni bölümüyle Show TV'de...
22 MAYIS 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Çukur
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Hasret
16:15 İyi Aile Çocuğu
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm
23:30 Çin Falı
(SHOW TV)