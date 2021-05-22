22 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümüyle Show TV'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10:00 Cumartesi Sürprizi programı ekranlarda olacak. 13.00'da Bir Şansım Olsa programı seyircileriyle buluşacak. 20.00'da ise sevilen eğlence programı Güldür Güldür yeni bölümüyle Show TV'de...

22 MAYIS 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Çukur

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Hasret

16:15 İyi Aile Çocuğu

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm

23:30 Çin Falı

(SHOW TV)