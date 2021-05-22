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22 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT1'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı araştırılıyor. Saatler 09:00'u gösterdiğinde Yedi Numara ekranlarda olacak. 20.00'da ise Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT1'de...

22 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT1'de

22 Mayıs 2021 Cumartesi 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? 09:00'da Yedi Numara ekranlarda olacak. 20.00'da ise Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT1'de...

22 MAYIS 2021 CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI

04:40 İmparatoriçe Ki

06:55 Yeşil Deniz

09:00 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender

11:40 Anneler Stüdyo

15:55 Bir Zamanlar Kıbrıs

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Masumlar Apartmanı

GÖNÜL DAĞI KONUSU

22 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT1de

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...
Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...
Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

(TRT1)

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