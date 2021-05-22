22 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı | Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT1'de
22 Mayıs 2021 Cumartesi TRT1 yayın akışı araştırılıyor. Saatler 09:00'u gösterdiğinde Yedi Numara ekranlarda olacak. 20.00'da ise Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT1'de...
22 Mayıs 2021 Cumartesi 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? 09:00'da Yedi Numara ekranlarda olacak. 20.00'da ise Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT1'de...
22 MAYIS 2021 CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI
04:40 İmparatoriçe Ki
06:55 Yeşil Deniz
09:00 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender
11:40 Anneler Stüdyo
15:55 Bir Zamanlar Kıbrıs
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Masumlar Apartmanı
GÖNÜL DAĞI KONUSU
Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...
Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...
Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...