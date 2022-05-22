Antalya'da korkutan yangın! 3 dekar alan küle döndü!22 Mayıs 2022 Pazar hava durumu: Beklenen yaz sıcağı nihayet geldi! Meteoroloji'den vatandaşa müjde!Son dakika! Niğde'de feci kaza! Öğrenci otobüsü devrildi, 42 yaralı 2 ölü!To dream that your hair is short.Seeing your girl cousin in a dreamSeeing someone smoking in a dreamKocaali ne demek, TDK'ya göre Kocaali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cat eating mouse in dreamMurat Boz'a 'Çocuk Yapalım' teklifi gelmişti! Tam da bunun üstüne yorumcu Arto'dan şok eden ima geldi! "Cinsiyetsiz, Gay"Kocaelispor 4 - 1 Adanaspor maç sonucu
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22 Mayıs 2022 Pazar hava durumu: Beklenen yaz sıcağı nihayet geldi! Meteoroloji'den vatandaşa müjde!

"22 Mayıs Pazar hava durumu" merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmininde bulundu. İşte, 22 Mayıs 2022 Pazar bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı...

22 Mayıs 2022 Pazar hava durumu: Beklenen yaz sıcağı nihayet geldi! Meteoroloji'den vatandaşa müjde!

"22 Mayıs 2022 Pazar bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. Hava sıcaklıklarının artışa geçeceği şu günlerde "22 Mayıs 2022 Pazar hava durumu" konu başlığında göz atıyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberimizde merak edilen günlük hava durumu tahminlerinin detaylarına yer verdik.

22 Mayıs 2022 Pazar hava durumu: Beklenen yaz sıcağı nihayet geldi! Meteoroloji'den vatandaşa müjde!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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