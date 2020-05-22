Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 22 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin günlük olarak paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

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21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 633 test yapıldı ve 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 729 bin 988, vaka sayısı 153 bin 548 ve vefat sayısı 4 bin 249 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 820, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 424 ve iyileşenlerin sayısı 114 bin 990 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Tüm dünyanın yoğun olarak küresel bir mücadele sürdüğü Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 5 milyon 198 bin 307'ye ulaştı.

Dünyanın önde gelen istatistik bilgilerinin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesine göre Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 334 bin 689 kişi salgını atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 2 milyon 83 bin 318 kişi kişi oldu.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 620 bin 902 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 96 bin 354 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Rusya (317 bin 554), Brezilya (310 bin 921), İspanya (280 bin 117), İngiltere (250 bin 908), İtalya (228 bin 6), Fransa (181 bin 826 ), Almanya (179 bin 21), Türkiye (153 bin 548), İran (129 bin 341), Hindistan (118 bin 501), Peru (108 bin 769), Çin (82 bin 971), Kanada (81 bin 324), Suudi Arabistan (65 bin 77), Meksika (59 bin 567), Şili (57 bin 581 ), Belçika (56 bin 235), Pakistan (50 bin 694), Hollanda (44 bin 700), Katar (38 bin 651), Ekvador (35 bin 306), Belarus (33 bin 371), İsveç (32 bin 172 ), İsviçre (30 bin 694), Portekiz (29 bin 912), Singapur (29 bin 812), Bangladeş (28 bin 511), Birleşik Arap Emirlikleri (26 bin 898), İrlanda (24 bin 391), Endonezya (20 bin 162) ve Polonya (20 bin 143)."

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 36 bin 42, İtalya 32 bin 486, Fransa 28 bin 215, İspanya 27 bin 940, Brezilya 20 bin 82, Belçika 9 bin 186, Almanya 8 bin 309, İran 7 bin 249, Meksika 6 bin 510, Kanada 6 bin 152, Hollanda 5 bin 775, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 249, İsveç 3 bin 871, Hindistan 3 bin 585, Peru 3 bin 148, Rusya 3 bin 99, Ekvador 2 bin 939, İsviçre 1898, İrlanda 1583, Endonezya 1278, Portekiz 1277, Pakistan 1067, Polonya 972, Şili 589, Bangladeş 408, Suudi Arabistan 351, Birleşik Arap Emirlikleri 237, Belarus 185, Singapur 23 ve Katar 17."