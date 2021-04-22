22 Nisan 2021 Perşembe altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları neden yükseliyor? 22 Nisan 2021 Perşembe altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları neden yükseliyor? soruları altın fiyatlarındaki son durumu ve yaşanan artış eğilimini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

1 17 Altın fiyatlarında yaşanan değişim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılında 477 TL ile en yüksek değere ulaşan gram altın yükselmeye devam ediyor.