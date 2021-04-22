22 Nisan 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'de

ATV 22 Nisan 2021 Perşembe Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, hemen ardından "Esra Erol'da" yayınlanacak. Akşam ise "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 22 Nisan 2021 Perşembe Yayın Akışı...

ATV 22 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:20 Bir Zamanlar Çukurova

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir. Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır.

(KAYNAK: ATV)