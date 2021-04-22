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22 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 22 Nisan 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Akrep" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar..

22 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 22 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 22 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

22 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 22 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18.40 Star Haber
20:00 Akrep

22 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'da

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

 

Perihan, Hakan’ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin’in kullandığı araçta da Hakan’a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve’yi yanına alabilmek için Ahmet’in Gevher İlaç’taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan’ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.

Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınır. Perihan ve Ferda karşılıklı hücrelerde gözaltında tutulurken, Ayşem ise ikiliyi Ahmet konusunda uyarır ve birlikte hareket etmezlerse ondan kurtulamayacaklarını söyler. Perihan işbirliği için Ferda’ya, hem Merve’nin kaçırılması, hem de Fikret’in öldürülmesi hususunda bildiği her şeyi polise anlatması şartını koşar. Ferda’nın yanı sıra Aras’tan da Ahmet’ten şikayetçi olmasını ister.

Ayşem, kendisini korumaya çalışırken yaralanan Efe’yi evine götürür ve Merve’ye haber verir. Merve, Efe’nin Ahmet’e çalıştığını öğrenmiştir ve ona çok kırgındır. Merve’nin, Efe’den tek isteği ise Ahmet’i ihbar etmesi olur. Efe, Merve’ye olan aşkıyla Ahmet’e olan sadakati arasında kalır.

(KAYNAK: STAR TV)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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