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  3. 22 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

22 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

22 Nisan 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 22 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

22 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Nisan 2022 Cuma maç programı...

22 NİSAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Nisan 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:45
Macarthur Bulls - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi

Bilyoner TV

13:00
Kumamoto - Okayama
Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

14:00
Jeonbuk - Gia Lai
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

15:00
Juventus - Benfica
UEFA Gençlik Ligi Yarı Final

UEFA.tv

16:00
Belshina - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00
Sydney FC - Yokohama Marinos
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:00
Haka - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Lahti - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Neman - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00
Kauno Zalgiris - Riteriai
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00
Atletico Madrid - Salzburg
UEFA Gençlik Ligi Yarı Final

UEFA.tv

19:00
Radomiak Radom - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00
Dragovoljac - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10
Kapfenberg Bulls - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
F.Düsseldorf - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:30
Karlsruhe - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Fredericia - Lyngby
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Amstetten - Horn
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Austria II - BW Linz
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30
Innsbruck - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45
Barcelona - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final

DAZN Youtube

20:00
Sonderjyske - Vejle
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Helsingor - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
BATE Borisov - Gomel
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:30
Ç.Rizespor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00
Al Wahda - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00
Al Ittihad - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00
Twente - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
NAC Breda - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Den Bosch - Volendam
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Excelsior - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
FC Emmen - Roda
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Helmond - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
Oss - Almere
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00
SC Telstar - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:15
Municipal - Melgar
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:25
Vorwarts Steyr - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30
Wolfsburg - Mainz
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:30
KGHM Zaglebie - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45
Huddersfield - Barnsley
İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45
Bohemians 1905 - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Derry City - Dublin
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Dundalk - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
St. Patricks - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45
Kilmarnock - Arbroath
İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:00
Bastia - Paris FC
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00
JDA Dijon - Guingamp
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00
Dunkerque HB - Amiens
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00
Le Havre - Grenoble
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00
Nancy - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00
Nimes - Rodez
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00
Pau - Sochaux
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00
Valenciennes - Ajaccio
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00
Tenerife - Huesca
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15
Vizela - Arouca
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:15
Al Shabab - Mumbai City
AFC Şampiyonlar Ligi

 Smart Spor 2, Spor Smart 2

23:15
Al Taawon - Al Duhail
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

23:30
Ayacucho - Grau
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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