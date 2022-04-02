22 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
22 Nisan 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 22 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Nisan 2022 Cuma maç programı...
22 NİSAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
22 Nisan 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:45
Macarthur Bulls - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kumamoto - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:00
Jeonbuk - Gia Lai
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
15:00
Juventus - Benfica
UEFA Gençlik Ligi Yarı Final
UEFA.tv
16:00
Belshina - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Sydney FC - Yokohama Marinos
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
18:00
Haka - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Lahti - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Neman - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Kauno Zalgiris - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Atletico Madrid - Salzburg
UEFA Gençlik Ligi Yarı Final
UEFA.tv
19:00
Radomiak Radom - Cracovia Krakow
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Dragovoljac - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:10
Kapfenberg Bulls - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
F.Düsseldorf - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
19:30
Karlsruhe - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Fredericia - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Amstetten - Horn
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Austria II - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Innsbruck - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:45
Barcelona - Wolfsburg
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final
DAZN Youtube
20:00
Sonderjyske - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Helsingor - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
BATE Borisov - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:30
Ç.Rizespor - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:00
Al Wahda - Al Dhafra
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Al Ittihad - Al Nasr
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Twente - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
NAC Breda - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Den Bosch - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Excelsior - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
FC Emmen - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Helmond - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Oss - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
SC Telstar - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:15
Municipal - Melgar
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:25
Vorwarts Steyr - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Wolfsburg - Mainz
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:30
KGHM Zaglebie - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:45
Huddersfield - Barnsley
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:45
Bohemians 1905 - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Derry City - Dublin
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Dundalk - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
St. Patricks - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
Kilmarnock - Arbroath
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:00
Bastia - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
JDA Dijon - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Dunkerque HB - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Le Havre - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Nancy - Quevilly Rouen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Nimes - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Pau - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Valenciennes - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:00
Tenerife - Huesca
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:15
Vizela - Arouca
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:15
Al Shabab - Mumbai City
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
23:15
Al Taawon - Al Duhail
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
23:30
Ayacucho - Grau
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV