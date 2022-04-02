22 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Nisan 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 22 Nisan 2022 Cuma maç programı...

22 NİSAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Nisan 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:45

Macarthur Bulls - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

Bilyoner TV

13:00

Kumamoto - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

14:00

Jeonbuk - Gia Lai

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

15:00

Juventus - Benfica

UEFA Gençlik Ligi Yarı Final

UEFA.tv

16:00

Belshina - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:00

Sydney FC - Yokohama Marinos

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

18:00

Haka - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Lahti - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Neman - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Kauno Zalgiris - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Atletico Madrid - Salzburg

UEFA Gençlik Ligi Yarı Final

UEFA.tv

19:00

Radomiak Radom - Cracovia Krakow

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Dragovoljac - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:10

Kapfenberg Bulls - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

F.Düsseldorf - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:30

Karlsruhe - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Fredericia - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Amstetten - Horn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Austria II - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Innsbruck - Rapid Wien 2

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45

Barcelona - Wolfsburg

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final

DAZN Youtube

20:00

Sonderjyske - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Helsingor - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

BATE Borisov - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

20:30

Ç.Rizespor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

21:00

Al Wahda - Al Dhafra

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

Al Ittihad - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

Twente - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

NAC Breda - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Den Bosch - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Excelsior - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

FC Emmen - Roda

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Helmond - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Oss - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

SC Telstar - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:15

Municipal - Melgar

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:25

Vorwarts Steyr - Floridsdorfer

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Wolfsburg - Mainz

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:30

KGHM Zaglebie - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:45

Huddersfield - Barnsley

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:45

Bohemians 1905 - Shamrock Rovers

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Derry City - Dublin

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Dundalk - Shelbourne

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

St. Patricks - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

21:45

Kilmarnock - Arbroath

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:00

Bastia - Paris FC

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

JDA Dijon - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Dunkerque HB - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Le Havre - Grenoble

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Nancy - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Nimes - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Pau - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Valenciennes - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

22:00

Tenerife - Huesca

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:15

Vizela - Arouca

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:15

Al Shabab - Mumbai City

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

23:15

Al Taawon - Al Duhail

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

23:30

Ayacucho - Grau

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV