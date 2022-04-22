22 Nisan 2022 Cuma hava durumu: Meteoroloji açıkladı! Çok beklediniz, hafta sonu itibariyle geliyor!
"22 Nisan Cuma hava durumu" merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmininde bulundu. İşte, 22 Nisan 2022 Cuma bugün hava nasıl? sorusunun yanıtı...
"22 Nisan 2022 Cuma bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. Çok beklenen güneşli havalar bugün ve hafta sonu itibariyle gökyüzünden gitmemek üzere içinizi ısıtmaya gelirken vatandaş "22 Nisan 2022 Cuma hava durumu" konu başlığında göz atıyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberimizde merak edilen günlük hava durumu tahminlerinin detaylarına yer verdik.
22 NİSAN 2022 CUMA BUGÜN HAVA NASIL?| 22 NİSAN 2022 CUMA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor. İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 19°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık