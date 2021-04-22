22 Nisan bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak 2021? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarından yaşanan artışın önlenmesi amacıyla 23 Nisan günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor.

22 NİSAN BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

22 Nisan Perşembe günü bugün başlayacak olan sokağa çıkma yasağı saat 19.00'da başlayacak. Bu saatten sonra kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar dışındaki herkes evlerinde olacak. Söz konusu kısıtlama 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Kısaca Türkiye'de 3 günlük bir tam kapanma uygulanacak.

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021 ?

23 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma yasağı 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yayınladığı genelgede şu ifadelere yer veriliyor.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. "