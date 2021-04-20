22 Nisan tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün mü 2021? 22 Nisan Perşembe öğleden sonra tatil mi 2021?

23 Nisan, TBMM'nin kurulduğu tarih olarak kayıtlara geçmiştir ve ayrıca Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk ve dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan bir gündür. 23 Nisan yaklaşırken 22 Nisan tatil mi 2021? 22 Nisan yarım gün mü tatil 2021? soruları araştırılmaya başlandı.

22 NİSAN TATİL Mİ 2021?

23 Nisan Türkiye'de resmi bir tatildir. Bugünde resmi kurumlar kapalı olur. Kargolar çalışmaz. Eğitime 1 gün ara verilir. Ancak 22 Nisan için bir tatil söz konusu değildir.

Ülkemizdeki resmi tatiller şöyle;

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021

*12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021

*19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021

*15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021

*19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021

*30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021

*1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ 2021? 22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

22 Nisan 2021 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir. Vatandaşlar da 23 Nisan öncesi 22 Nisan'da yarım gün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bunun yanıtını hemen verelim; 22 Nisan yarım gün tatil değildir. 22 Nisan Perşembe günü Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecektir.

23 Nisan kargolar çalışıyor mu 2021? 23 Nisan'da PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi açık mı, kapalı mı?

2021 YILINDAKİ DİNİ GÜNLER NELERDİR?

*13 Şubat 2021 Cumartesi: Üç ayların başlangıcı

*18 Şubat 2021 Perşembe: Regaib Kandili

*10 Mart 2021 Çarşamba: Miraç Kandili

*27 Mart 2021 Cumartesi: Berat Kandili

*13 Nisan 2021 Salı: Ramazan Ayı Başlangıcı

*8 Mayıs 2021 Cumartesi: Kadir Gecesi

*12 Mayıs 2021 Çarşamba: Arefe

*13 Mayıs 2021 Perşembe: Ramazan Bayramı 1. Gün

*14 Mayıs 2021 Cuma: Ramazan Bayramı 2. Gün

*15 Mayıs 2021Cumartesi: Ramazan Bayramı 3. Gün

*19 Temmuz 2021 Pazartesi: Arefe

*20 Temmuz 2021 Salı: Kurban Bayramı 1. Gün

*21 Temmuz 2021 Çarşamba: Kurban Bayramı 2. Gün

*22 Temmuz 2021 Perşembe: Kurban Bayramı 3. Gün

*23 Temmuz 2021 Cuma: Kurban Bayramı 4. Gün

*9 Ağustos 2021 Pazartesi: Hicri Yılbaşı

*18 Ağustos 2021 Çarşamba: Aşure Günü

*17 Ekim 2021 Pazar: Mevlit Kandili