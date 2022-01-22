22 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 22 Ocak 2022 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Ocak 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar..
22 OCAK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
08.30 Çook Yaşa
09.45 Bir Yemek Olsan
10.30 Master Chef Türkiye
18.00 Gibi (Exxen)
20.00 Survivor
22 OCAK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
06.30 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
16.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
22 OCAK CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.00 İkinci Şans
12.00 Destan
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim
22 OCAK CUMARTESİ SHOW YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
16:15 Milyarder
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
22 OCAK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.25 Yabancı Sinema
10:20 Tozkoparan İskender
11.50 Teşkilat
15:05 Masumlar Apartmanı
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
22 OCAK CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Koleksiyoner
05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
06:30 Murat Boncuk'la Atölye
07:00 Destansı Kareler
07:10 Yeryüzleri
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Sessizce
08:20 Geleneksel Evler
08:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
09:00 Geziyorum
09:30 Eşik
10:00 Yabancı Sinema: Sarı Köpeğin Yuvası (The Cave of the Yellow Dog)
11:45 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
12:15 Sade Saz
12:30 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
13:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
13:45 Sinema +
14:30 Karalama Defteri
15:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)
16:40 Geri Dönüşen Sanat
17:00 Anjelika Akbar İle Sesler
17:30 Evliya Çelebi
18:00 Arşivden Konserler
18:30 Bir Kare Bir Anlam
18:45 Yeryüzleri
19:00 Kelimeler ve Şeyler
20:00 Viyana Radyo Senfoni Orkestrası - Randy Newman Şarkıları (Hollywood in Vienna Randy Newman)
21:45 Film Önü
22:00 Yabancı Sinema: Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixote)
00:15 Film Arkası
00:45 Viyana Radyo Senfoni Orkestrası - Randy Newman Şarkıları (Hollywood in Vienna Randy Newman)
02:30 Film Önü
02:45 Yabancı Sinema: Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixote)
22 OCAK CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Kanunsuz Topraklar
16.00 Evlilik Hakkında Her Şey
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Maske Kimsin Sen?
22 OCAK CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Çizgi Film Kuşağı
10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar
12.00 Bir Demet Tiyatro
13.30 Yerli Dizi
15.30 Yerli Dizi
18.45 Star Haber
20.00 Kaçış Planı 3