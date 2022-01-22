22 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 22 Ocak 2022 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Ocak 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.. 22 OCAK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 08.30 Çook Yaşa 09.45 Bir Yemek Olsan 10.30 Master Chef Türkiye 18.00 Gibi (Exxen) 20.00 Survivor 22 OCAK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 06.30 Sihirli Annem 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Cumartesi 13.00 Arda'nın Mutfağı 16.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu 20.00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar) 22 OCAK CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 07.30 Atv’de Hafta Sonu 10.00 İkinci Şans 12.00 Destan 19.00 Atv Ana Haber Bülteni 20.00 Kardeşlerim 22 OCAK CUMARTESİ SHOW YAYIN AKIŞI 06.00 Yeni Gelin 08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz 10.00 Cumartesi Sürprizi 13.00 Bir Şansım Olsa 16:15 Milyarder 18.45 Hafta Sonu Ana Haber 20.00 Güldür Güldür Show 22 OCAK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 08.25 Yabancı Sinema 10:20 Tozkoparan İskender 11.50 Teşkilat 15:05 Masumlar Apartmanı 19.00 Ana Haber 20.00 Gönül Dağı 22 OCAK CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58 İstiklal Marşı 05:00 Koleksiyoner 05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 06:30 Murat Boncuk'la Atölye 07:00 Destansı Kareler 07:10 Yeryüzleri 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Sessizce 08:20 Geleneksel Evler 08:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ 09:00 Geziyorum 09:30 Eşik 10:00 Yabancı Sinema: Sarı Köpeğin Yuvası (The Cave of the Yellow Dog) 11:45 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 12:15 Sade Saz 12:30 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi 13:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü 13:45 Sinema + 14:30 Karalama Defteri 15:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die) 16:40 Geri Dönüşen Sanat 17:00 Anjelika Akbar İle Sesler 17:30 Evliya Çelebi 18:00 Arşivden Konserler 18:30 Bir Kare Bir Anlam 18:45 Yeryüzleri 19:00 Kelimeler ve Şeyler 20:00 Viyana Radyo Senfoni Orkestrası - Randy Newman Şarkıları (Hollywood in Vienna Randy Newman) 21:45 Film Önü 22:00 Yabancı Sinema: Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixote) 00:15 Film Arkası 00:45 Viyana Radyo Senfoni Orkestrası - Randy Newman Şarkıları (Hollywood in Vienna Randy Newman) 02:30 Film Önü 02:45 Yabancı Sinema: Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixote) 22 OCAK CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta 12.15 Kamera Arkası 13.00 Kanunsuz Topraklar 16.00 Evlilik Hakkında Her Şey 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Maske Kimsin Sen? 22 OCAK CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 09.30 Çizgi Film Kuşağı 10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar 12.00 Bir Demet Tiyatro 13.30 Yerli Dizi 15.30 Yerli Dizi 18.45 Star Haber 20.00 Kaçış Planı 3 ?Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tartışmalı şarkı sözlerine #Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan, fikir özgürlüğü diyerek yorumladı.

⭕️Peki sizde Ali Babacan'ın görüşlerine katılıyor musunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 19, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri TV de ne varbugün tvde ne var22 ocakbugün hangi dizi varhangi kanalda