22 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 22 Ocak 2022 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar..

22 OCAK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Çook Yaşa

09.45 Bir Yemek Olsan

10.30 Master Chef Türkiye

18.00 Gibi (Exxen)

20.00 Survivor

22 OCAK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

16.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)

22 OCAK CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 İkinci Şans

12.00 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim

22 OCAK CUMARTESİ SHOW YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

16:15 Milyarder

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

22 OCAK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.25 Yabancı Sinema

10:20 Tozkoparan İskender

11.50 Teşkilat

15:05 Masumlar Apartmanı

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

22 OCAK CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Koleksiyoner

05:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:30 Murat Boncuk'la Atölye

07:00 Destansı Kareler

07:10 Yeryüzleri

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Sessizce

08:20 Geleneksel Evler

08:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

09:00 Geziyorum

09:30 Eşik

10:00 Yabancı Sinema: Sarı Köpeğin Yuvası (The Cave of the Yellow Dog)

11:45 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

12:15 Sade Saz

12:30 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

13:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

13:45 Sinema +

14:30 Karalama Defteri

15:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)

16:40 Geri Dönüşen Sanat

17:00 Anjelika Akbar İle Sesler

17:30 Evliya Çelebi

18:00 Arşivden Konserler

18:30 Bir Kare Bir Anlam

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

20:00 Viyana Radyo Senfoni Orkestrası - Randy Newman Şarkıları (Hollywood in Vienna Randy Newman)

21:45 Film Önü

22:00 Yabancı Sinema: Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixote)

00:15 Film Arkası

00:45 Viyana Radyo Senfoni Orkestrası - Randy Newman Şarkıları (Hollywood in Vienna Randy Newman)

02:30 Film Önü

02:45 Yabancı Sinema: Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixote)

22 OCAK CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Kanunsuz Topraklar

16.00 Evlilik Hakkında Her Şey

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Maske Kimsin Sen?

22 OCAK CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.30 Yerli Dizi

15.30 Yerli Dizi

18.45 Star Haber

20.00 Kaçış Planı 3