​Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu müslümanlar tarafından merakla bekleniyor. Peki Dinayet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesini açıkladı mı? Cuma Hutbesinin 22 Ocak konusu belli oldu mu?

Diyanet Türkiye Geneli Cuma Hutbesi konusu:

AKLIN İBADETİ: TEFEKKÜR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Onlar, ayaktayken, otururken ve yatarken daima Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünür ve şöyle derler: “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, sen ne yücesin! Bizi cehennem azabından koru!”1

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hakkın insana lütfettiği en büyük nimetlerden biri de akıldır. Akıl; hakkı batıldan,doğruyu yanlıştan, faydalı olanı zararlıdan ayırt etmemiz için bize ihsan edilmiş üstün bir meziyettir. İnsan, bu sayede Allah’ın ayetlerini kavrayıp hayatına anlam kazandırır. Kötülükten sakınıp iyiliğe yönelir. Eğer aklını güzel işlerde kullanırsa ahirette büyük mükâfata erer. Ama aklıyla fenalık planlarsa sonu hüsran olur.

Kıymetli Müslümanlar!

Aklın meyvesi ise tefekkürdür. Tefekkür, gerçeği anlamak ve doğru davranmak için emek verip düşünmektir. Bizler tefekkür ederek yaratılış gayemizi, Allah’a kulluğun önemini,

vaktin kıymetini ve salih amelin değerini idrak ederiz. Kâinattaki eşsiz dengenin ve sayısız

nimetin farkına varırız. Göklerin ve yerin, dağların ve denizlerin, ay ve güneşin, bilinen ve

bilinmeyen nice güzelliklerin yaratılışındaki hikmeti kavrarız. Tefekkür sayesinde olaylara

ibret nazarıyla bakar, ders çıkarır, payımıza düşen sorumluluğu alırız.

Değerli Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) birhadisinde şöyle buyurmaktadır: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölümden sonrası için çalışandır.”2 Ne mutlu, aklını erdemli bir insan ve hakikatli bir kul olma yolunda Cenâb-ı Hakkın rızasını kazanmaya vesile kılanlara! Dünyayı ahiretin tarlası olarak görüp ebedi hayat için bugünden hazırlık yapanlara!

1 Âl-i İmrân, 3/191.

2 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyame, 25.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HUTBE NEDİR?

Cuma ve bayram namazları başta olmak üzere bazı ibadet ve merasimlerin icrası esnasında topluluğa hitaben yapılan konuşma.Sözlükte "bir topluluk karşısında yapı­lan etkileyici konuşma" anlamına gelen hutbe, dinî literatürde başta cuma ve bayram namazları olmak üzere belirli iba­detlerin icrası esnasında irat edilen, ge­nelde vaaz ve nasihati içeren konuşmayı ifade eder. Konuşmayı yapan kimseye de hatip (hatîb) denir. Câhiliye devri Arap toplumunda çok yaygın olan bu konuşma sanatı, İslâm döneminde de bir yandan sosyal hayatın bir parçası ve edebî sanat­ların bir türü olarak devam etmiş (bk. Hitabet) öte yandan dinî bir muhteva ka­zanarak bazı ibadetlerin şekil şartı veya tamamlayıcı unsuru olmuştur.Hutbe kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de geç­memekle birlikte hem sözlük hem terim anlamıyla birçok hadiste yer almış, Hz. Peygamber'in hutbelerinden çeşitli ör­nekler zamanımıza ulaşmıştır. Fıkıh âlim­leri, "Ey iman edenler! Cuma günü na­maz için ezan okunduğu zaman Allah'ı zikretmeye koşun (Cum'a 62/9) me­alindeki âyette geçen "Allah'ı zikir"den maksadın hutbe olduğunu belirtip Resûl-i Ekrem'in hutbesiz cuma namazı kıl­dırmamasını ve, "Namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız öyle kılın emrini dikkate alarak cuma hutbesinin farz olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.

HUTBENİN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI

1. Hutbenin vakit içinde okunması,

2. Namazdan önce okunması,

3. Hutbe niyetiyle okunması,

4. Cemaat huzurunda okunması,

5. Hutbeyle namaz arasında birşeyle meşgul olunmaması.

6. Cuma namazını hutbeyi okuyan hatibin kıldırması evlâdır, daha iyidir.

HUTBENİN SÜNNETLERİ

1. Ezanı dinlemek,

2. Hatibin huzurunda ezan okunması,

3. Hutbeyi ikiye ayırmak,

4. Her iki hutbeye de Allah'a hamd ü senayla başlamak,

5. Müslümanlara va'z u nasihatta bulunmak,

6. İkinci hutbede duâ etmek,

7. Şehâdet cümlesinin iki kısmını da okumak,

8. Hutbeyi uzatmamak,

9. Hutbeyi kolay işitilecek bir sesle okumak,

10. İki hutbe arasında oturmak,

11. Siyah giyinmek.

12. Hanefî mezhebinde sünnet olan bâzı maddeler Şafiî mezhebinde farzdır.

13. O bakımdan sünnetlere riâyet edilirse, her iki mezhebin görüşleri yerine getirilmiş olur.