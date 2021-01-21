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  3. 22 Ocak Cuma su kesintisi | Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İSU - İZSU

22 Ocak Cuma su kesintisi | Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İSU - İZSU

22 Ocak Cuma günü yaşanacak planlı su kesintileri, Ankara, İStanbul, İzmir ve Kocaeli'nin Kanalizasyon ve Sular İdaresi resmi web sitelerinde yayımlandı. İşte 22 Ocak tarihinde yaşanacak planlı kesintiler...

22 Ocak Cuma su kesintisi | Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İSU - İZSU

22 Ocak Cuma günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgilieri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde paylaşıldı. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik İşte 22 Ocak Cuma su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

22 OCAK CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

22 Ocak Cuma tarihinde İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

22 OCAK CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

22 Ocak Cuma tarihinde Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

22 OCAK CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

22 Ocak Cuma tarihinde İzmi'rde yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

21 OCAK CUMA İSU SU KESİNTİSİ

22 Ocak Cuma tarihinde Kocaeli'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler arıza kaynaklı olduğundan ani gelişebilmektedir. Bu nedenle sıklıkla güncellenen kesinti bilgilerine dair yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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