22 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
22 Şubat 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 22 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
22 ŞUBAT 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
19:00
Pardubice - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
M.Başakşehir - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Brezilya - Finlandiya
Tournoi de France
Bein Sports 2
20:30
Alessandria - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Cremonese - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Pisa - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Pordenone - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Spal - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:45
Hull City - Barnsley
İngiltere Championship
Hull City TV
22:45
Partick - Morton
İskoçya Championship
Bilyoner TV
22:45
Middlesbrough - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:00
Chelsea - Lille
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen
23:00
Villarreal - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen
23:10
Fransa - Hollanda
Tournoi de France
Bein Sports 4