22 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

22 ŞUBAT 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19:00

Pardubice - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:00

M.Başakşehir - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Brezilya - Finlandiya

Tournoi de France

Bein Sports 2

20:30

Alessandria - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Cremonese - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Pisa - Parma

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Pordenone - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:30

Spal - Ternana

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:45

Hull City - Barnsley

İngiltere Championship

Hull City TV

22:45

Partick - Morton

İskoçya Championship

Bilyoner TV

22:45

Middlesbrough - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00

Chelsea - Lille

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sport, Exxen

23:00

Villarreal - Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16

CBC Sport, Exxen

23:10

Fransa - Hollanda

Tournoi de France

Bein Sports 4