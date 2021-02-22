22 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
22 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Geçen hafta düşme eğiliminde olan altın, aynı doğrultuyu seyretmeye yeni haftada devam ediyor. Bugünkü altın fiyatlarıyla ilgili bilgi almak isteyenler için biz de 22 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorularına haberimizde cevap verdik.