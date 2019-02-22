Eleq ipucu cevabı nedir? 22 Şubat Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 22 Şubat Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (22 Şubat) Eleq ipucu sorusu "Merhabalar eleqseverler, bugünkü #eleqipucu fotoğraf aşıkları için geliyor. Marcus Piggott ile Madonna ve Björk gibi ünlü isimleri fotoğraflayan Türk sanatçının adı nedir biliyor musunuz?" olarak belirlendi. İşte 22 Şubat Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

22 ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Soru: "Marcus Piggott ile Madonna ve Björk gibi isimleri fotoğraflayan Türk sanatçı kimdir?"

22 ŞUBAT ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

Cevap: MERT ALAŞ

ELEQ İPUCU SORUSU: MERT ALAŞ KİMDİR?

Mert Alaş, 21 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası Hava Kuvvetlerinde pilot, annesi ise mankendir. 1993 yılında dil eğitimi için gittiği İngiltere, Londra'ya gitti. Bu sırada 1994 yılında İngiltere'de moda tasarımcısı Alexander McQueen ve ortağı Marcus Piggott ile tanıştı.

Mert Alaş, Marcus Piggott ile tanıştıktan sonra birlikte çalışmaya başladılar. İlk çekimlerini Dazed&Confused'a yapan ikili bugün dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından Art Partner tarafından temsil ediliyor. Madonna'dan Lady Gaga'ya, Kate Moss'tan Daria Werbowy'a çalışmadıkları ünlü, imza atmadıkları prestijli dergi ve kampanya yok. Vogue Türkiye'nin de birinci yıldönümünde Gisele Bündchen, ikinci yıldönümünde ise Angelina Jolie ile kapak çekimi gerçekleştirdiler.

Dünyaca ünlü sanatçılarla çalışmışlardır. Bu sanatçıların arasında Justin Bieber, Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, Barbara Palvin, Madonna, Kylie Minogue, Kate Moss, Adele Laurie Blue Adkins, Miley Cyrus, Gisele Bündchen ve Victoria Beckham da vardır. Ek olarak Vogue, Calvin Klein, Gucci, Interview, W gibi markalarla da çalışmıştır.

Mert Alaş, Madonna, Miley Cyrus, Kim Kardashian ve Kate Moss gibi isimlerle yakın arkadaş.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.