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22 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

22 Şubat Salı tarihinde yaşanacak planlı kesintiler, kentlerin Su ve Kanalizasyon İdareleri yetkililerince yönetilen resmi web sitelerinde, günlük olarak paylaşılıyor. Biz de bu detaylar ışığında haberimize, 22 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU bilgilerine yer verdik.

22 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU

22 Şubat Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 22 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

22 ŞUBAT PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 22 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

22 ŞUBAT PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 22 Şubat Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

22 ŞUBAT PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 22 Şubat Pazartesi günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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